ASER-AEE POWER : Bougane Gueye DANY dénonce une nébuleuse affaire

L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARCOP) a suspendu un marché controversé pour l’électrification de 1600 villages liant l’Aser, AEE POWER et la banque partenaire espagnole Santander qui avait financé l’avance de démarrage de 37 milliards de francs CFA.



Dans un document parvenu à Walfnet, le leader de Geum Sa Bopp Bougane GUÉYE a exprimé ses préoccupations concernant ce marché tripartite, dénonçant une « nébuleuse » qui l’entoure.





Selon lui, il existe des manquements et des violations flagrantes des procédures, notamment en matière d’assurance.



« J’ai toujours dénoncé la nébuleuse qui entoure ce marché tripartite et surtout les manquements et les violations flagrantes des procédures surtout en matière d’assurance », a-t-il dit.



Il s’interroge également sur le limogeage du Directeur de l’ARCOP, Saer NIANG, survenu juste après la suspension du marché par le comité de règlement des différends soulevant des questions sur des intérêts potentiellement menacés et sur la transparence des décisions prises.



« Pourquoi le Directeur de L’ARCOP, Saer NIANG, a été limogé au lendemain de la suspension de ce marché par le comité de règlement des différends ? Y a-t-il des intérêts menacés ? », s’interroge-t-il.



Selon lui, cette affaire rappelle les précédents « scandales », notamment celui de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), et laisse présager d’autres révélations à venir.



« Après l’affaire ONAS, cette sombre affaire nous réserve encore beaucoup d’autres surprise (…) Le Jub, Jubal, Jubanti a du chemin à faire à commencer par ceux qui le théorisent », estime-t-il.



Bougane GUÉYE dani promet toutefois de revenir sur cette situation avec des détails supplémentaires, soulignant la nécessité d’une vigilance accrue face à des pratiques douteuses dans la gestion des projets publics.









































Walf