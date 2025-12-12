Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

AU NOM DU PRINCIPE DE LA RÉCIPROCITÉ-LE SÉNÉGAL SUSPEND 19 DEMANDES D’EXTRADITION VENANT DE LA FRANCE

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 12 Décembre 2025 à 14:09 modifié le Vendredi 12 Décembre 2025 - 14:27

Le gouvernement du Sénégal a annoncé la suspension de toute extradition vers la France. Devant les parlementaires, ce jeudi 11 décembre, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a invoqué un manque de réciprocité dans l’application de l’accord bilatéral entre les deux pays. Elle a, par ailleurs, informé sur les raisons de cette décision que le Premier Ministre, Ousmane Sonko, avait prédit lors de sa dernière séance de questions d’actualité. Une situation qui découle de l’affaire Madiambal Diagne réfugié en France, alors que la justice le poursuit dans plusieurs dossiers.


AU NOM DU PRINCIPE DE LA RÉCIPROCITÉ-LE SÉNÉGAL SUSPEND 19 DEMANDES D’EXTRADITION VENANT DE LA FRANCE
La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a annoncé, hier, devant les députés, la suspension des extraditions du Sénégal vers la France. Cette décision est justifiée par le principe de réciprocité en matière de coopération judiciaire. ​Selon Yassine Fall, « si la France a demandé l’extradition de 12 personnes sénégalaises », le Sénégal exige « que la France fasse de même pour les citoyens sénégalais recherchés par la justice sénégalaise afin d’appliquer ce principe ». Elle souligne que le Sénégal et la France sont liés par plusieurs accords bilatéraux encadrant la coopération judiciaire et l’extradition. ​Le processus d’extradition, qui exige la pleine coopération des autorités judiciaires et politiques des pays concernés, voit son application remise en question. La suspension des extraditions vers la France par le Sénégal pourrait marquer un tournant dans les relations diplomatiques et judiciaires entre les deux nations. Cette décision intervient peu après une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait déjà exprimé son intention de renforcer la souveraineté du Sénégal en matière d’extradition.

Selon Yassine Fall, le Sénégal a reçu 19 demandes d’extradition de la France en 2024. Sur ce, 3 personnes ont été extradées et 4 requêtes ont été refusées, 10 personnes restent non extradées. “Le Sénégal rappelle qu’il n’extrade pas ses propres citoyens, qu’ils soient Sénégalais uniquement ou binationaux. Deux de ces cas impliquent d’ailleurs des Sénégalais que la France refuse, jusqu’ici, de remettre au Sénégal, malgré les demandes formelles effectuées par Dakar’’, dit-elle.

Le ministre souligne que l’accord d’extradition repose sur un principe simple : la réciprocité. Si l’une des parties refuse de coopérer dans certains dossiers, l’autre est en droit de réagir. « Nous avons décidé de suspendre toute extradition en France jusqu’à ce que ce pays réponde à nos demandes », déclare-t-elle.

À ce jour, la France réclame la remise de 12 personnes. Le Sénégal précise que si ces personnes sont impliquées dans des crimes, elles sont arrêtées et poursuivies sur le territoire sénégalais, mais ne seront pas remises aux autorités françaises tant que la situation n’est pas clarifiée. “Le gouvernement veut ainsi réaffirmer que le Sénégal entend faire respecter ses intérêts et ses obligations, mais également rappeler que les accords internationaux ne peuvent fonctionner que s’ils sont appliqués équitablement par les deux pays” a expliqué Yassine Fall.

Yassine Fall a également insisté sur le caractère bilatéral des accords d’extradition, affirmant que l’absence de réciprocité de la part de la France justifiait une mesure de suspension. « Comme cette loi est un accord entre deux pays, il faut qu’il y ait réciprocité. C’est pourquoi nous avons décidé de suspendre toute extradition vers la France jusqu’à ce que la France réponde à ce que nous avons demandé », a-t-elle déclaré.

Actuellement, cela concerne « 12 personnes dont la France demande l’extradition ». La ministre a tenu à clarifier que le Sénégal ne ferme pas les yeux sur les crimes présumés : « Bien sûr, si ces personnes sont coupables de crime, nous les arrêtons. Nous ne faisons pas comme la France, en les laissant librement ; nous les arrêtons, mais nous ne les renvoyons pas en France. »

AU NOM DU PRINCIPE DE LA RÉCIPROCITÉ-LE SÉNÉGAL SUSPEND 19 DEMANDES D’EXTRADITION VENANT DE LA FRANCE
Quand Ousmane Sonko, irrité par le dossier Madiambal Diagne, avait annoncé la couleur

Le gouvernement sénégalais entend, désormais, appliquer strictement le principe de réciprocité en matière d’extradition, a annoncé le Premier Ministre Ousmane Sonko devant l’Assemblée nationale. Une position présentée comme un prolongement de la politique déjà mise en œuvre pour les visas.

« La souveraineté est importante. C’est au nom de celle-ci que je considère que nos relations avec les pays doivent être dans la réciprocité. Je l’avais dit pour les visas, on y travaille. Ce sera la même chose pour les extraditions. Tout pays qui refuse l’extradition verra le Sénégal appliquer la même réponse. Tout pays qui retient un fugitif sénégalais, refusant son extradition, j’en ferai de même. Je n’accepterai pas ça, je ne le ferai jamais. Il s’agit avant tout d’un principe de souveraineté visant à rééquilibrer les relations bilatérales et à renforcer la coopération judiciaire internationale », avait-il déclaré avec vigueur, laissant entendre une allusion directe à la France, qui a suspendu l’extradition de Madiambal Diagne.


Pour rappel, le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, visé par un mandat d’arrêt international lancé en septembre 2025 par les autorités sénégalaises, pour blanchiment de capitaux, escroquerie et association de malfaiteurs, avait été interpellé en France le 21 octobre 2025. Le 25 novembre, la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Versailles a sursis à statuer sur sa demande d’extradition, réclamant des compléments d’information sur la régularité du mandat et les garanties d’un procès équitable.

Le délibéré a été renvoyé au 3 février 2026. D’ici là, Madiambal Diagne reste libre sous contrôle judiciaire, tandis que sa défense dénonce un possible « règlement de comptes politique ».

Mamadou L. NDIAYE

clounjay@yahoo.fr

AU NOM DU PRINCIPE DE LA RÉCIPROCITÉ-LE SÉNÉGAL SUSPEND 19 DEMANDES D’EXTRADITION VENANT DE LA FRANCE

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747