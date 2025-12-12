L’ARTP DU SENEGAL ET SES HOMOLOGUES DE LA SOUS-REGION SIGNENT DES ACCORDS SUR L’ITINERANCE COMMUNAUTAIRE

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal a réuni, ce jeudi 11 décembre 2025, à Dakar, ses homologues du Bénin (ARCEP), de la Gambie (PURA), du Mali (AMRTP) et du Togo (ARCEP) pour la signature de protocoles d’accords bilatéraux sur l’itinérance communautaire.



Le Directeur général de l’ARTP, M. Dahirou THIAM, a salué « un jalon important pour l’intégration numérique ouest-africaine », fruit de plusieurs mois de concertation entre les équipes des régulateurs. Ces accords prévoient une harmonisation progressive des tarifs, un renforcement de la coordination entre les Autorités nationales de Régulation et une amélioration de la qualité de service.



Ils marquent une avancée majeure vers la mise en place d’un marché numérique régional, une meilleure accessibilité aux services de télécommunications à des conditions tarifaires abordables.



En d’autres termes, la mise en œuvre de ces accords permet aux populations, en déplacement au sein des pays précités, de bénéficier des avantages suivants :

- la gratuité de la réception des appels, pendant 30 jours consécutifs de séjour ;

- la facturation des services (Voix, SMS et données) au tarif local du pays visité ;

- la suppression des surtaxes sur le trafic international entrant et en itinérance entre les pays signataires.



L’ouverture des services afférents à l’itinérance communautaire est prévue pour le 1er mars 2026.

