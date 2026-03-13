AUDIT DU PATRIMOINE BÂTI : L’ÉTAT RÉCUPÈRE 20 IMMEUBLES ET SÉCURISE 25 MILLIARDS DE FCFA GRÂCE À LA RENÉGOCIATION DE CONTRATS

Dans le cadre de la valorisation et de la gestion rigoureuse du patrimoine bâti de l’État, le Directeur général de la SOGEPA, Elimane Pouye, a dressé un bilan des résultats de l’audit récemment mené. Cet exercice a mis en lumière de nombreuses irrégularités, notamment dans la gestion de baux emphytéotiques attribués à des particuliers pour la réhabilitation de biens étatiques.



En à croire à Elimane Pouye, l’État dispose d’un patrimoine bâti considérable, mais dont l’état de vétusté compromet souvent l’exploitation optimale. Les partenariats noués avec le secteur privé prévoyaient que l’État récupère un tiers de la valeur des infrastructures valorisées. Cependant, l’audit a révélé que plusieurs contrats ne prévoyaient aucune contrepartie tangible pour l’État.



« Sur les 19 contrats examinés, nombre d’entre eux ne comportaient aucune contrepartie. L’État cédait des biens de valeur, foncier et constructions compris, sans retour effectif », a précisé le Directeur général.



À l’issue de ces travaux, huit contrats ont été renégociés avec l’adhésion des parties prenantes, permettant à l’État de sécuriser près de 25 milliards de FCFA en contreparties. Deux projets sont en phase terminale.



En parallèle, la SOGEPA a procédé à la récupération d’une vingtaine d’immeubles cédés dans des conditions jugées opaques. L’ensemble de ces biens, intégrant foncier et constructions, est évalué à plus de 50 milliards de FCFA. Selon M. Pouye, ces infrastructures avaient été attribuées à des individus dépourvus des capacités techniques et financières nécessaires à leur mise en valeur.



Un volet complémentaire de cette réforme concerne la renégociation de certains contrats de location afin de réduire les charges locatives de l’État, lequel consacre annuellement près de 16 milliards de FCFA à l’hébergement des services administratifs et au logement du personnel bénéficiaire.



Cet audit s’inscrit dans une dynamique de modernisation et de transparence, visant à optimiser la gestion des actifs de l’État et à renforcer ses ressources financières, tout en consolidant l’intégrité de son patrimoine bâti.







































