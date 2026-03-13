Présumé homosexuel ghanéen arrêté à Jaxaay: 120 vidéos obscènes découvertes, 9 victimes recensées

Du nouveau dans l'enquête faisant suite à l'arrestation d'un présumé homosexuel ghanéen par le commissariat d'arrondissement de Jaxaay, sous le commandement du commissaire Cheikh Ndiaye. Le suspect est accusé de viol sur cinq garçons au moment de son interpellation, survenue avant-hier.

Selon des informations exclusives de Seneweb, les enquêteurs ont découvert dans son ordinateur 120 vidéos compromettantes, dont 36 dans lesquelles le suspect se trouvait en position inconfortable avec des garçons. La liste des victimes s'allonge également: elle est passée de cinq à neuf.

La perquisition effectuée ce jeudi dans la chambre du mis en cause, Evans ABOTXY, située à l'unité 15 de Jaxaay, a permis de saisir plusieurs objets, notamment un petit matelas posé à même le sol, un téléviseur de 25 pouces, une console PlayStation avec trois manettes, un ordinateur portable, une valise contenant des vêtements, ainsi qu'un sac renfermant 37 paquets de bonbons, 12 paquets de chips et 13 sucettes. Les policiers ont également saisi deux paires de chaussures pour enfant et une tirelire contenant de petites pièces de monnaie.

L'exploitation de l'ordinateur portable retrouvé dans la chambre a permis de découvrir 36 vidéos dans lesquelles le mis en cause était en position inconfortable avec des enfants, corroborant les infractions relatées.

Quatre-vingt-quatre (84) autres vidéos pornographiques montrant un Chinois pénétrer un enfant ont également été retrouvées. Ces éléments laissent penser que le mis en cause procédait à une collecte de données à caractère pornographique.

Par ailleurs, les résultats reçus à la suite de la réquisition adressée au médecin gynécologue du centre de santé de Keur Massar font état de lésions anales chez quatre des cinq victimes signalées mercredi dernier. Hier jeudi, quatre autres victimes se sont présentées avec leurs parents. Elles ont également déclaré avoir été abusées par le nommé Evans ABOTXY.

Ainsi, les enquêteurs ont sollicité auprès du procureur Saliou Dicko la prolongation de la garde à vue du suspect pour la poursuite de l'enquête.









































































seneweb