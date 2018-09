AUDITDE LA POSTE: l’ADEP demande à Macky Sall de «fouiller » Siré Dia, ses « partenariats », « subventions », « aides »...

Dans une déclaration rendue publique hier, l’Amicale des diplômésdes écoles des postes (ADEP) revient à la charge et demande au chef de l’Etat de « fouiller » Siré Dia.



Selon l’ADEP, « cet audit devra faire le point sur la véritable orientation stratégique de l’entreprise ; l’étendue, la nature et l’opportunité des recrutements en rapports avec les besoins et les capacités financières de La Poste ; l’équité et la transparence dans la gestion des carrières ; le respect des procédures administratives, comptables et financières, mais aussi la gestion et l’usage du patrimoine mobilier et immobilier ; les dispositions contenues dans certains contrats de partenariat (Postecash avec Numer- hit, Assurance retraite complémentaire et assurance vie avec NSIA, etc.), les procédures de commande de biens et de service, les subventions et aides allouées à des personnes physiques ou morales, mais aussi déterminer si les principes de neutralité et de transparence qui fondent toute administration publique sont respectés ».



Sans cet audit,relève-t-on, le climat de suspicion et d’angoisse qui envahit les travailleurs de La Poste ne risque pas de s’est omper et la crédibilité des autorités continuera d’enpâtir. L’ADEP se réjouit néanmoins que des organisations syndicales montent au créneau pour participer au débat qu’elle a suscité sur la restructuration de La Poste que l’Etat a commencé à dérouler, sans l’implication des travail- leurs, sur recommandation du Fonds Monétaire International (FMI).



« La constance dans ce débat est la reconnaissance des difficultés financières inquiétantes de La Poste qui risqueraient de compromettre la viabilité de cette entreprise et l’avenir de ses travailleurs.De telles difficultés, exprimées dans les différentes revues du programme appuyé par l’Instrument de soutien à la politique économique (ISPE) du FMI, ont aujourd’hui atteint un niveau insoutenable, justifiant des mesures fortes de restructuration. Dans cette optique, l’Etat et la SN La Poste ont effectivement signé, en décembre 2017, une Convention de dettes croisées que certains préfèrent sciemment omettre le montant du reliquat dégagé en faveur de l’Etat chiffré à 174 mil- liards de FCFA », affirme l’Ami- cale non sans indiquer : « Pour stopper ce financement de La Poste par le Trésor, en attendant le «Plan de restructuration qui sera préparé au plus tard en mars 2019 », l’Etat a pris les mesures urgentes, contenues dans la sixième Revue du programme appuyé par l’ISPE du FMI : la ré- vision du mécanisme de la compense : il s’agit désormais de créer un compte spécial de garantie,ouvert à la BCEAO,approvisionné en permanence par Poste finances, permettant de rembourser immédiatement le montant des chèques postaux présentés en compensation dé-bités sur le compte du Trésor et l’engagement de l’Etat d’utiliser une partie ou la totalité du reliquat de la dette pour recapitaliser la SN La Poste ».



Ce qui constitue, selon l’ADEP, une simple opération compta- ble destinée à résorber le mon- tant de la dette, mais ces capitaux fictifs ne feront qu’accentuer les problèmes structurels et financiers que connait La Poste.



Badara Samb