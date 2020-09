Abdoul Mbaye dans "Profession de foi" : « La relation que j'avais avec mon père... Cette leçon apprise de mon compagnonnage avec Macky Sall... »

À cœur ouvert, le leader de L'Alliance pour la citoyenneté et le travail, invité de ce nouveau numéro de 'Profession de foi' a parlé de son parcours professionnel et politique.



L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a également livré son sentiment sur sa famille qui a reçu, comme il l'a bien souligné dans l'émission, "une bonne éducation avec des valeurs que leur défunt père, le juge Kéba Mbaye, leur a inculquées".



La face méconnue de l'homme, dévoilée avec des précisions sur son caractère dans la famille qui reflète sa conduite de fils aîné et qui lui a valu la confiance de toute la famille. Ses parents, amis, proches et collaborateurs dans le milieu professionnel se sont exprimés sur l'homme au cours de cette émission. Mais également tous ont témoigné sur Abdoul Mbaye qui "a su mettre de la rigueur et de la méthode dans sa démarche". Que ce soit dans le monde des affaires ou dans l'administration en général.



Le président de l'ACT est aussi revenu sur ses débuts en tant que banquier et les défis qu'il a eu à relever dans ce secteur qu'il maîtrise bien.



Une carrière politique qu'il a entamée avec la création de son parti et le projet qu’il compte mettre en œuvre pour oublier cette "déception vécue au cours de son compagnonnage avec Macky Sall, devenu aujourd'hui, un adversaire politique".