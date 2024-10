Abdoulaye DIEYE quitte la coalition Jam AK Njariñ de Amadou BA

Ce lundi 7 octobre, la Direction Générale des Elections (DGE) a publié la liste des candidatures pour les élections législatives anticipées.



Pour la liste Jam ak Njariñ de Amadou BA, les choses se compliquent puisque sa tête de liste pour Thiès a décidé de se retirer de la course.



Le Quotidien indique que l’ancien directeur général de l’Aéroport International Blaise DIAGNE (AIBD), Abdoulaye DIEYE a démissionné.



A travers un communiqué, ce dernier explique que sa décision est motivée par sa loyauté envers Macky SALL.



A l’en croire, «au regard de ma loyauté envers le président Macky SALL, il ne saurait question pour moi, de faire face à une liste qu’il dirige».



«Je démissionne de la liste des investis de la coalition Jam Ak Njariñ en accord avec tous els militants et sympathisants de 2Ap/Siggi Jotna. L’urgence est de se retrouver autour d’une dynamique unitaire pour faire triompher l’intérêt commun au détriment des aspirations personnelles », explique-t-il.



Lançant un appel à tous ses militants et aux concitoyens, Abdoulaye DIEYE leur demande de travailler pour la victoire du Sénégal et ne «pas plonger notre chère nation dans une faillite politique, économique et sociale».

































































walf