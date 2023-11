Abdourahmane Diouf sur Amadou Ba : « La continuité va le tirer vers le bas »

Abdourahmane Diouf n’a pas manqué de se prononcer sur la candidature d’Amadou Ba, dauphin du président Macky Sall.



Selon le docteur en droit, la continuité n’est pas un avantage pour le candidat de Benno, mais bien au contraire celle-ci « va le tirer vers le bas. Et il est en train d’ailleurs de s’en rendre compte», a renseigné M. Diouf lors de son entretien sur les ondes d'iRadio, non sans mentionner les échecs du régime tels que l’augmentation du taux de chômage, l'émigration clandestine…



« ... On allait aller sur la continuité sur quoi ? Sur la continuité sur l’immigration irrégulière. Vous pensez que c’est ce que les Sénégalais demandent ? On va aller sur la continuité pour un régime qui est arrivé en 2012 au pouvoir avec un taux de chômage de 13 % et qui va quitter le pouvoir en 2024 avec un taux de chômage de 23 % ; 10 % de plus, selon leurs propres chiffres. Est-ce qu’on va aller à la continuité avec un pouvoir qui met tous les jeunes d’un parti politique dans les prisons ? », s’est interrogé le leader du parti Awalé.



''Mais maintenant, s’il veut faire campagne sur la continuité, bravo à lui, mais il se donne lui-même les moyens d’être battu très facilement'', a ajouté Abdourahmane Diouf.



































seneweb