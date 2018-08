Abou Abel Thiam, APR: “le pouvoir s’accommode de cas pires que celui d’Alioune Badara Cissé”

Perdu de vue depuis un certain temps, Abou Abel Thial a refait surface dans la parution deSourceA de ce vendredi. Dans un long entretien accordé à nos confrères, le non moins membre du Secrétariat exécutif national de l’APR a jeté son dévolu sur les sujets politiques du moment, notamment, le cas du Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé (ABC).

Droit dans ses bottes, Abou Abel Thiam a d’emblée rappelé que? quoi qu’il en soit, “ABC est des nôtres”. De ce fait, il appelle à des “retrouvailles franches et chaudes entre lui et le président Macky Sall”.

Cependant, d’après lui, le médiateur de la République n’est pas exempt de reproches. Il est certes condamnable pour certains de ces déclarations. Mais, le parti au pouvoir regorge, selon lui, des “cas” pires que celui de ABC.

“Je vois que le pouvoir s’accommode des “cas” pires que celui d’ABC, il s’accommode des gens qui ont trahi aux chaudes heures”, martèle-t-il.

Abou Abel Thiam a aussi évoqué la présidentielle de 2019 mais aussi de la lancinante question du transhumance qui gangrène le champs politique.