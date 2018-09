Abus de confiance : La Cour d'appel corse l'addition pour Aramine Mbacké

La Cour d'appel de Dakar a confirmé la condamnation d'Aramine Mbacké, en première instance, à un an de prison avec sursis et corsé la sanction pécuniaire qui passe de 80 millions à 175 millions de francs Cfa.

Les Échos, qui donne l'information, signale que le juge n'a pas suivi l'avocat général, qui a demandé dans son réquisitoire la relaxe du mis en cause.

L'ancien directeur général de Dangote était poursuivi par la dame Oumy Thiam pour abus de confiance portant sur un business de sucre pour 546 millions de francs Cfa.