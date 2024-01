Abus de confiance: S.M. Guèye loue un véhicule et le revend à un militaire

S.M. Guèye est vraiment malhonnête et risque gros avec 02 plaintes qui planent sur sa tête. Car le quidam n’a rien fait de mieux que de louer un véhicule à une tierce personne avant de le revendre à un militaire du nom de A.S qui lui avait déjà remis une avance de 650 mille francs en attendant la délivrance définitive des documents du véhicule.



Mais, ironie du sort, le militaire A.S n’a eu que quelques jours avant que le propriétaire du véhicule du nom de Papy ne se signale pour réclamer son bien. Sans tarder alors, le militaire ordonne à sa femme de restituer le véhicule au propriétaire avant de prendre le soin de joindre son vendeur S.M. Guèye pour une séance d’explications.



Mais le sieur Guèye reste injoignable. Sur ce, le militaire se rend à la police des Parcelles assainies pour porter plainte contre le mis en cause, par ailleurs commerçant de profession. Ce dernier, âgé de 33 ans, interpellé par les limiers, a reconnu son forfait avant de déclarer avoir agi ainsi sous le fait de difficultés financières.





























































