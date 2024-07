Accident mortel à Kébémer : Le directeur exécutif de la Nouvelle prévention routière dévoile les causes

C'est un nouveau drame qui s'est joué ce matin sur la route nationale n°2, à hauteur du village de Pal Mew, entre Ngaye Mékhé et Kébémer. Une collision entre un minicar et un camion a coûté la vie à onze personnes. Un bilan provisoire, puisqu'il y a de nombreux blessés dans un état grave, rapportent nos confrères de la RFM.



Sur la même fréquence, l'adjudant-chef Birane Seck, commandant du centre de secours des sapeurs-pompiers de Kébémer, a affirmé que les causes de l'accident ne sont pas encore connues.



Mais Makhtar Faye, le directeur exécutif de la Nouvelle prévention routière du Sénégal, qui est tombé par hasard sur le drame, estime que l'accident repose la question du comportement des chauffeurs sur la route.



‘’Je partais sur Saint-Louis pour une mission et je suis tombé sur cet accident d'une rare violence, parce que nous avons dénombré sur place onze corps sans vie et huit blessés qui se trouvent présentement au district sanitaire de Kébémer. Les pompiers sont venus en renfort avec le médecin-chef. C'est douloureux et je pense que ça repose sur le comportement des citoyens sur la route, surtout par rapport à la vitesse, parce que d'après les premières informations que nous avons reçues, il s'agissait d'un dépassement défectueux qui est à l'origine de cette collision entre le camion et le minicar’’, a-t-il expliqué sur la RFM.





























































































seneweb