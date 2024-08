Nous venons d’apprendre qu’un accident d'une rare violence s'est produit ce samedi matin aux environs 7 heures sur la route nationale numéro 1 à la sortie entre Koumpentoum et Koungheul.



Il s’agit d’une collision entre un bus en provenance du Mali et un minicar qui fait 6 morts sur le coup et 13 blessés.













































Dakaractu