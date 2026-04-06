Accident mortel sur l'axe Ourossogui-Ranérou: Deux morts et 11 blessés (dont six dans un état grave )

Un accident de la circulation a fait 13 victimes, dont deux morts et 11 blessés (dont 6 dans un état grave). Il s’est produit sur l’axe Ourossogui–Ranérou, à hauteur du village de Pattouki, dans la commune d’Oudalaye (département de Ranérou) a appris dakarposte de nos confrères de Bambey Tv