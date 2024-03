Accusations contre Amadou Bâ / Mamoudou Ibra Kane tacle Sonko et Diomaye : « Ils ont peur du seul candidat favori à l’élection…la bataille , c’est sur terrain politique »

Le président de « Demain, c’est maintenant » non moins soutien du candidat Amadou Bâ s’érige en bouclier pour son candidat. Dans une intervention sur Iradio après la sortie de Sonko et Diomaye Faye, Mamadou Ibra Kane enlève ses gants. « Je me réjouis vraiment de la libération de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Cela est à saluer d’autant plus que nous sommes dans l’ère de l’apaisement. Le pardon est une valeur fondamentale de notre société. Ils se sont égarés en un moment donné, et aujourd’hui le temps est au pardon, à la réconciliation et à l’amnistie » a-t-il estimé. La deuxième chose, Mamoudou Ibra Kane pense qu’en accusant quelqu’un, il faut apporter des preuves. « Nous avons souvent entendu les gens de Pastef porter des accusations sans apporter la moindre preuve. Et c’est la même chose que celles qu’ils viennent de porter contre Amadou Bâ. Mais, cela prouve encore une fois que Amadou Bâ est bien le favori de cette élection présidentielle et tous les sondages l’ont montré » poursuit le candidat qui a désisté avant de soutenir celui de la majorité présidentielle qu’il défend bec et ongles. « Amadou Bâ a été leur professeur à l’ENA et leur patron à la DGID. Je rappelle lorsqu’Ousmane Sonko était à la tête du syndicat des impôts et des domaines, Amadou Bâ à la direction générale des impôts et des domaines, je suivais étant jeune journaliste, tous les rapports entre le DG et le syndicat ».



À en croire Mamoudou Ibra Kane, Amadou Bâ a toujours privilégié les concertations. « Il est l’initiateur de la grande réforme du code général des impôts. Je pense que c’est juste des accusations de candidat qui a peur de Amadou Bâ » qui est d’avis que « les gens qui s’adressent à Amadou Bâ, doivent les retrouver sur le terrain politique » rappelant que son candidat ne va piper mot sur « ces accusations qui n’ont aucun fondement ».

































DAKARACTU