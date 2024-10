Accusations de Sonko : les révélations d’un porte-parole du Fmi

Dans son édition de ce vendredi, Bés Bi déclare avoir eu un échange avec un porte-parole du Fonds monétaire international (Fmi) au sujet des graves accusations du Premier ministre, Ousmane Sonko, contre le régime de Macky Sall. «Nous nous félicitons de l’audit général des finances publiques du Sénégal et de l’engagement du gouvernement en faveur d’une gouvernance solide et de la transparence budgétaire», a déclaré l’interlocuteur du journal dont l’identité n'a pas été dévoilée.



Ce dernier d’ajouter : «Les autorités ont communiqué les résultats préliminaires de l’audit à notre équipe, qui collaborera étroitement avec elle dans les semaines à venir pour évaluer l’impact macroéconomique et définir les prochaines étapes.»



En conférence de presse, il y a une semaine, Ousmane Sonko avait exposé les résultats de l’audit de la tenue des finances publiques sous Macky Sall, réalisé par l’Inspection générale des finances. Celui-ci pointe, selon le chef du gouvernement, un maquillage des comptes publics et un détournement de fonds massif.















































































senewb