Acharnement contre Aminata TALL : La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe…

S`il y`a un constat que même les personnes les moins averties en stratégie politique peuvent remarquer aisément, ces derniers temps, c`est bien cette forme d`acharnement tout azimut perpétrée sciemment contre la personne de la présidente du Conseil Economique Social et Environnemental, Madame Aminata TALL. Entre articles de presse savamment commandités et incartades maladroitement planifiées, tous les moyens sont bons pour éliminer cette figure de proue de l`Alliance Pour la République dont le seul tort est d`être la personne qu`il faut à la place qu`il faut.



Par une conspiration bien ficelée qui se heurte, fort heureusement, à la réalité des faits, ces obscursisusseurs de conscience, animés par un pitoyable réflexe de survie politique, se déchainent, sans modération, sur l’ex-édile de Diourbel. Telle une meute d’hyènes affamées sur le cadavre d’un gros hippopotame, on se lâche à cœur joie, usant jusqu'à satiété, de stratagèmes aussi fourbes qu`immoraux. On dénigre, on calomnie, on se lance dans des appréciations tendancieuses et tendancielles de la réalité, dans des impétuosités grosse de dérapage, pourvu tout simplement d`arriver à ses fins.



La dernière en date de ces vagues d`infox téléguidées est constituée par l`annonce en boucle faite par une certaine presse, soutenant de façon péremptoire, que le sort d'Aminata TALL serait bien scellé. En vérité, usant d`une méthode aussi veille que le monde, les détracteurs de cette collaboratrice loyale et efficace du président Macky SALL ne voient les choses qu`à travers le prisme déformant de leurs intérêts crypto-personnels. Vautrés dans leurs draps d’une blancheur candide et imbus de leur mérite supposé, ils s’accrochent aux strapontins jusqu’à boire la lie. Mais, qu`à cela ne tienne….