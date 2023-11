Actes de pédophilie à Médina Gounass : un octogénaire surpris nu avec une fillette

Né en 1938, A. M. Wane a été surpris nu avec une fillette dans sa chambre. D'après le récit du journal Les Echos, le vieillard voulait entretenir des rapports sexuelles avec la gamine.



Les faits se sont produits mardi dernier, 21 novembre, dans la commune de Médina Gounass, située dans le département de Guédiawaye. Vers 13 heures, A. B. Ba, effectuant la commission d'une voisine de quartier, est interceptée par le mis en cause, la demandant de la suivre. La fillette décline l'invitation et se remet en route. Mais, elle sera rattrapée par le vieillard âgé de 85 ans qui l'entraîne dans sa chambre.



Une voisine, qui observait de loin toute la scène, alerte le nommé M. Tall au téléphone. Ce dernier quitte en catastrophe la Mairie de la localité où il se trouvait et rejoint son informatrice qui lui indique la maison du pédophile.



Après un temps d'arrêt, M. Tall ouvre brusquement la porte et fait irruption dans la chambre. Où il constate que l'octogénaire surpris nu avait eu le temps de déshabiller la gamine. Pris en flagrant délit, le pédophile se rue sur l'homme et tente de le maîtriser. Celui-ci s'empare d'un gros bâton et lui assène un violent coup à l'avant-bras. Il s'affale au sol, en hurlant.



La jeune fille profitera de l'altercation pour prendre la fuite, abandonnant ses ceintures de perles et son slip sur les lieux. Conduit au commissariat central de Guédiawaye, le vieillard a échappé de peu au lynchage.



Auditionnée en présence de sa mère, la petite fille a soutenu que le mis en cause était coutumier des faits. "C'est la énième fois qu'il m'entraîne dans sa chambre et me fait ça. M. Tall a débarqué au moment où il m'a déshabillée, m'a déchaussée, et m'a projetée dans le lit pour abuser de moi", a-t-elle confié aux enquêteurs.



Avant de poursuivre : "Un jour, j'étais venue chercher mes copines à son domicile. Et voyant que celles-ci étaient absentes de la maison, il m'a entraînée de force dans sa chambre. Il m'a offert 300 F CFA, et m'a enlevé de force mon slip. J'ai crié..."



Wane a tout nié, soutenant que la fille était venue lui demander de l'argent. "D'autres filles du quartier me sollicitent également", a-t-il ajouté.



Le mis en cause a été déféré pour actes de pédophilie commis sur une mineure de moins de 13 ans.