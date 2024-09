Ada Fass : ce que le lutteur a dit aux enquêteurs

Le lutteur Adama Korera dit Ada Fass de l'écurie de lutte Fass Benno, arrêté après une altercation dans un bar, est en garde à vue dans les locaux du commissariat de la Médina.



Durant l’interrogatoire dans l’affaire de coups et blessures volontaires, le mis en cause, repris par L’Observateur, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, pour justifier son geste, « il dira qu'il n'a pas apprécié la façon dont le propriétaire du bar et son videur se sont comportés avec [lui et sa bande] », affirmant que ces derniers ont été « très désobligeants » à leur égard, poursuit L’Observateur.

































































