C'est peu avant 2 heures du matin que Adama Faye a été libéré sur ordre du Procureur de la République. Il faut dire que dans cette affaire, les services du cadastre ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un titre de l'Etat et que c'est bien Mr Faye qui est le propriétaire du terrain et qu'il avait demandé une autorisation de morcellement en bonne et due forme. Les enquêteurs ont demandé à Faye de rentrer chez lui et de rester à l'écoute

















































