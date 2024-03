« Adja nationale »: L’admirable parcours d’une journaliste révélée par le 7e art

C’est une femme autonome, indépendante et résiliente qui a connu des hauts et des bas avant de pouvoir se frayer un chemin.



« J’ai fait le cinéma par accident», révèle-t-elle. Une entrée en scène bien réussie pour la Saint-Louisienne qui a conquis le cœur des Sénégalais dès ses premières apparitions.

Via « Sitöé » qui met en avant le leadership féminin, la jeune femme ambassadrice des grandes marques et organisations internationales telles que ONU Femmes, UNICEF, OIM et Banque Mondiale s’est confiée à cœur ouvert.



Entre divorce, chômage, mauvaises passes, découvrez comment Keisha Khadija Déme a réussi à se relever.