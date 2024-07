Affaire Abdoulaye Sylla contre Zakiloulah Sow : le procès fixé au 5 septembre

L’affaire avait fait les choux gras de la presse en décembre 2022. Arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) à la suite d’une plainte de Abdoulaye Sylla, le PDG d’Ecotra, l’accusant de lui avoir soutiré au moins 5 milliards de francs CFA, Zakiloulah Sow avait bénéficié d’une médiation pénale, après négociations.



Selon les informations du journal Les Échos, repris par Seneweb, le différend a atterri à la barre du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le rendez-vous est fixé au 5 septembre prochain. La même source révèle que l’accusé n’a pas respecté les termes de la médiation pénale.



Pour rappel, dans cette affaire, tout est parti d’une opération qui remonte à 2017 : Zakiloulah Sow, qui travaillait à la Société islamique pour le développement (SID), la branche du secteur privé du groupe de la Banque islamique de développement (BID) propose à l’homme d’affaires de racheter la Société interafricaine de banque (SIAB) basée au Togo et propriété de la Lybian foreign bank.



Abdoulaye Sylla met sur la table 5 milliards. Mais, selon l’accusation, ce dernier est tombé des nues lorsqu’il apprend plus tard la résiliation du protocole de rachat et que les fonds engagés pour la cession de la banque ont été déclarés appartenant à Zakiloulah Sow via sa société Siraj financial holding.

















































































