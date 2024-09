Affaire Aïcha Faty : la Gambienne est libre

Envoyée en prison en juin dernier, Aïsha Faty a recouvré la liberté ce mercredi. La chambre d’accusation a mis fin à sa détention et l’a placée sous contrôle judiciaire, selon Les Échos et Libération, qui donnent l’information.



La Gambienne a été placée sous mandat de dépôt pour escroquerie au mariage aux dépens de Abdoulaye Thiam, le patron de Computer Land. Ce dernier avait porté plainte contre elle, l’accusant d’avoir manqué à sa promesse de l’épouser après qu’il a «investi» beaucoup d’argent dans leur relation amoureuse. Libération avance un préjudice de 2,6 millions de dollars (1,5 milliard francs Cfa environ).



Les deux parties étaient opposées dans une autre procédure tranchée par un juge des flagrants délits. Statuant sur la plainte de Thiam pour collecte illicite de données personnelles et distribution d’images contraires aux bonnes mœurs, le tribunal avait relaxé Aïsha Faty. Le plaignant, qui avait reçu une image de lui nu, avait accusé son ex-petite amie d’être derrière cette histoire. La mise en cause sera blanchie après avoir été placée sous mandat de dépôt.



C’est à la suite de ce revers que l’homme d’affaires a introduit une nouvelle plainte pour escroquerie au mariage contre son ex. Cette dernière a remporté une bataille en attenant que les parties soient définitivement fixées. L’affaire est pendante.

































































































seneweb