Affaire Aziz Dabala: la Chambre d’accusation rejette la requête de Nabou Lèye

La défense avait pourtant tenté de convaincre la juridiction du second degré en contestant les charges retenues contre leur cliente et en mettant en avant des garanties sérieuses de représentation, estimant que le maintien en détention n’était ni nécessaire ni proportionné. Des arguments qui n’ont pas suffi à infléchir la position de la Chambre d’accusation, laquelle a choisi de suivre l’analyse du magistrat instructeur.



Désormais, la danseuse se retrouve face à une alternative procédurale. Selon L’Observateur, elle peut soit se pourvoir en cassation et attendre la décision de la Cour suprême, soit saisir à nouveau le juge d’instruction avec de nouveaux éléments susceptibles de justifier une remise en liberté, en l’absence d’éléments nouveaux de nature à l’innocenter totalement.



Pour mémoire, Nabou Lèye a été replacée sous mandat de dépôt le 17 décembre 2026, à l’issue de son audition au Tribunal de Pikine-Guédiawaye. Elle est citée dans ce dossier par le présumé auteur principal, Modou Lo, qui l’implique aux côtés de l’artiste Tarba Mbaye, également désigné comme co-auteur présumé du meurtre des deux danseurs.



Déjà interpellée lors de l’enquête préliminaire, Nabou Lèye avait, à un moment de la procédure, bénéficié d’un contrôle judiciaire avant de voir sa situation se durcir à nouveau. Un feuilleton judiciaire loin d’être clos, alors que l’instruction suit toujours son cours.















































Igfm