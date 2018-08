Affaire Bara Sady : le juge boucle l’enquête

Bara Sady devrait bientôt être édifié sur son sort. L’ancien Directeur général du Port autonome de Dakar était cité dans une sombre affaire de corruption et de détournement de deniers publics portant sur 48 milliards. D’ailleurs, cette affaire lui avait valu, lui et certains de ses collaborateurs et des fournisseurs, des inculpations par le Doyen des juges de l’époque, Mahawa Sémou Diouf. L’As révèle dans sa parution de ce jeudi que le successeur de Yakham Lèye au deuxième Cabinet a bouclé enquête. Il aurait même transmis le dossier au procureur de la République. Celui-ci dispose de 15 jours pour donner son avis avant la clôture définitive par une ordonnance du juge Youssou Diop.