Affaire Bineta “mécanicienne” : le verdict est tombé...

Selon L’Observateur, la juridiction n’a pas suivi les réquisitions du parquet dans cette affaire mêlant mœurs, stupéfiants et présence de mineures. Bineta Sarr, tout comme A. W. Diallo, propriétaire de l’appartement meublé où se seraient déroulés les faits, ainsi que F. Mbow et A. Souaré, ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis. Une décision qui leur a permis de quitter immédiatement la Maison d’arrêt.



Pour les autres prévenus, l’issue a été encore plus favorable. Alors que le ministère public avait requis six mois de prison ferme à l’encontre de plusieurs membres du groupe, le tribunal a finalement prononcé leur relaxe pure et simple, sans aucune amende. Une décision qui clôt définitivement cette procédure judiciaire très suivie par l’opinion.



Les faits remontent à la nuit du 31 décembre 2025, lorsqu’une intervention des forces de l’ordre dans un appartement situé à Keur Massar avait conduit à l’interpellation de quatorze personnes. Les enquêteurs y avaient découvert des produits stupéfiants, la présence de mineures ainsi que des images jugées contraires aux bonnes mœurs, provoquant une vive indignation sur les réseaux sociaux.



À la barre, le parquet avait décrit un groupe organisé, évoquant une dérive grave portant atteinte aux valeurs sociales. La défense, de son côté, avait plaidé une errance de jeunesse, sans préméditation ni structure criminelle établie. Une argumentation manifestement entendue par le tribunal, qui a opté pour une réponse judiciaire plus mesurée.











































Igfm