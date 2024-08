Affaire Dabala/Gano- Les suspects déférés ce mardi au parquet (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Sauf revirement, la bande de six suspects, formellement identifiés et interpellés par les limiers de la Division des Investigations Criminelles (DIC), dans l'affaire du double meurtre à Pikine Technopole, seront acheminés sous bonne escorte au parquet de Dakar.



En effet, dakarposte a appris de sources jusqu'ici fiables que la bande à Assane Diaw et Cie suspectés à l'issue d'une enquête rondement menée par la DIC, fera face ce mardi au maitre des poursuite (entendez le procureur de la République).



À noter qu'un septième suspect, un des frères jumeaux répondant au nom d'Ousseynou est activement recherché.







Affaire à suivre...















njaydakarposte@gmail.com