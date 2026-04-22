Affaire Djibril Dramé et cie : Réseau obscur, téléphone piégé et arrestations en cascade … l’enquête explosive prend une ampleur vertigineuse…6 nouvelles arrestations

L’affaire ne cesse de s’étendre, révélant chaque jour un peu plus l’ampleur d’un réseau aux ramifications troublantes. Selon Libération, l’enquête tentaculaire menée depuis février par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a franchi un nouveau cap, avec une série d’interpellations qui porte désormais le total à 74 arrestations.



Au cœur de ce dossier explosif : des accusations d’une gravité exceptionnelle, mêlant association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, mais aussi blanchiment de capitaux et trafic de drogue. Une combinaison inquiétante qui donne à cette affaire une dimension à la fois criminelle, sanitaire et sociale.



Un téléphone au centre du séisme



D’après les révélations de Libération, c’est l’exploitation du téléphone de Djibril Dramé qui a permis aux enquêteurs de faire tomber un nouveau pan du réseau. Les données extraites de l’appareil ont conduit à six nouvelles arrestations, opérées entre Dakar et Saly.



Parmi les personnes interpellées figurent des profils variés : un tailleur, un commerçant basé sur la Petite Côte et un agent commercial. Tous auraient été identifiés grâce à des éléments jugés compromettants par les enquêteurs.



Face à la pression des preuves, plusieurs suspects seraient passés aux aveux, livrant des détails précis sur leurs relations et allant jusqu’à citer d’autres noms, contribuant ainsi à élargir encore davantage le cercle des personnes impliquées.



Une affaire qui éclabousse jusqu’aux sphères politiques



L’enquête n’épargne aucune catégorie sociale. Libération rappelle que le deuxième adjoint au maire de Ouakam, Chérif Aly Diatta, a récemment été écroué, malgré ses dénégations. Il est soupçonné d’entretenir des liens avec certains protagonistes clés du dossier, notamment Ibrahima Magib Seck et Djibril Dramé.



Son arrestation, en même temps que celle de quatre autres individus suspectés d’avoir eu des relations avec Ibrahima Magib Seck, a marqué un tournant, donnant une dimension politico-sociale à cette affaire déjà explosive.



Djiby Dramé dépasse Ibrahima Magib Seck dans la hiérarchie du réseau



Autre fait marquant : Djibril Dramé semble désormais occuper une place centrale dans le dispositif. Avec neuf partenaires présumés, il dépasse à ce stade Ibrahima Magib Seck, qui en compterait huit.



Ce basculement illustre l’évolution constante de l’enquête, où chaque nouvelle révélation redessine la cartographie d’un réseau aux contours encore flous.































































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