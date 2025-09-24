Affaire Excaf Telecom- Inculpé et mis en cause pour 9 milliards, Sidy Diagne encore tenu de justifier, à la DIC, un virement de …4 milliards de frs cfa

Que se passe-t-il ?

Un des fils du défunt (Ben Bass), Sidy DIAGNE, chargé de gérer les biens familiaux, a été récemment inculpé pour « abus de biens sociaux dans une affaire estimée à 9 milliards de francs CFA. La mèche a été, d’ailleurs, vendue par l’Obs dans leur édition du 25 avril dernier.





Une procédure qui fait suite à une plainte déposée en janvier par Jupiter DIAGNE, l’un des héritiers. Il accuse ses frères de mauvaise gestion et dénonce « des faits d’abus de confiance et de détournement de dividendes ».

La Division des investigations criminelles (DIC) a mené une enquête approfondie avec ses experts en finances. Toute la comptabilité du groupe Excaf a été examinée, et tous les héritiers ont été entendus.

L’enquête a ensuite été transmise au Parquet financier, qui a ouvert une information judiciaire. Lors de son audition, Sidy DIAGNE a été aussi inculpé pour « banqueroute frauduleuse et blanchiment de capitaux » a indiqué L’Observateur.

Malgré la gravité des faits, le Parquet a demandé un contrôle judiciaire plutôt qu’une détention provisoire.

Sidy DIAGNE est resté libre, sous surveillance judiciaire, car il est « régulièrement domicilié dans le ressort du tribunal », conclut le journal.

Mais, il n’est pas encore sorti de l’auberge. La cause ?

Suite au rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques (2019-2024), le parquet financier du Sénégal a saisi la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour mener des enquêtes sur des faits présumés d’infractions financières.



L’enquête de la DIC se concentre notamment sur 63 comptes bancaires “hors budget” utilisés pour des dépenses suspectes et des anomalies dans la gestion de la dette publique, révélées par la Cour des Comptes.



Les 63 comptes “hors budget” sont au cœur de l’investigation, car ils échappent à la traçabilité officielle et ont servi à des dépenses non contrôlées.



Après l’audit, le Premier Président de la Cour des Comptes a transmis un référé au ministère de la Justice, qui l’a relayé au Parquet du Pôle judiciaire financier.



Le 14 avril 2025, le Parquet financier a saisi la DIC pour mener les enquêtes nécessaires sur les faits incriminés dans le rapport de la



C’est dans ce cadre que le Président Directeur Général du Groupe Excaf Télécom de feu Ben Bass (Sidy Diagne) a été convoqué par les limiers de la Division des Investigations Criminelles.



En effet, Sidy Diagne est tenu de justifier aux perspicaces enquêteurs, établis sur la rue Carde, un virement suspect de plus de 4 milliards de francs cfa émanant de l’État du Sénégal sous Macky Sall.



Mais, aux dernières nouvelles, le sieur Diagne a été signalé en Europe. S’est-il barré ? Que nenni, balaie d’un revers de main un de ses proches. Qui renchérit: « Il a promis de rentrer dans les plus brefs délais ».



Affaire à suivre…















M.Ndiaye