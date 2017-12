Affaire Gadiaga et Co- Gaston Mbengue disculpé...Les raisons...

L'enquête menée de mains de maître par la Section Recherches de la gendarmerie révèle enfin ses secrets. A force de fouiner, il nous revient que le promoteur de lutte Gaston Mbengue a été lavé à grande eau d'abord par Cheikh Gadiaga. En effet, entendu sur procès verbal, le tristement célèbre Gadiaga a soutenu mordicus que le Don King de la lutte Sénégalaise (Gaston) n'a jamais joué à la Tartufe; autrement dit il n'a pas été son complice dans cette vile tentative de faire chanter des autorités de la place. Puis, Moise Rampino de dire devant l'un des enquêteurs qu'il n'a jamais vu en chair et en os Gaston Mbengue. Nous avons pu glaner qu'il a plutôt enfoncé Cheikh Gadiaga, patron du site Senegal Infos. "J'écrivais sous la dictée de Cheikh Gadiaga et non sous la coupe de Gaston. C'est ce qui explique le fait que Gaston Mbengue soit entendu et libéré. Finalement , le doyen des juges Samba Sall a inculpé et envoyé à la prison de Rebeuss le duo Cheikh Gadiaga et Moise Rampino pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds, tentative d'extorsion de fonds , d'usurpation de fonction et diffamation. Nos tentatives de joindre Gaston Mbengue sont restées vaines.