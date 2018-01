Affaire Gorgui Sy Dieng : Le Dage du ministère des Sports remplacé

Amadou Tidiane Fall n'est plus le Directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du ministère des Sports. Il a été remplacé par Mamadou Ngom. La décision a été prise ce mercredi en Conseil des ministres.Selon nos informations, Amadou Tidiane Fall paie pour l'affaire de la dette de 38 millions due à Gorgui Sy Dieng.Dans un entretien avec Seneweb, le ministre des Sports, Matar Bâ, sans enfoncer son désormais ex-Dage, regrettait que ses services aient emprunté de l'argent à un joueur Le remplaçant de Fall est titulaire d'un master en finances publiques . Jusqu'à sa nomination, il était agent à la Direction des impôts et domaines (Dgid). Mamadou Ngom est en même temps responsable politique de l'Apr à Fatick.