Affaire Hiba Thiam – Dame Amar et Cie libérés dans une affaire soldée par mort d’homme- Une justice à deux vitesses ?

C’est l’indignation totale auprès de l’opinion. Des fils de riches qui, au cours d’une soirée en plein couvre-feu se sont gavés de cocaïne, ce qui a provoqué la mort par overdose de la demoiselle Hiba Thiam, ont été curieusement libérés par la justice.

Quels que puissent être les arguments développés par les juges pour libérer ces jeunes, dont Dame Amar, fils du défunt milliardaire Ahmed Amar, l’opinion ne peut comprendre que dans une affaire qui s’est soldée par la mort d’une jeune fille alors que l’organisation de l’événement était illégale, l’on puisse relâcher les protagonistes aussi facilement. Alors qu’au même moment, quelques comparses qui ont été arrêtés avec deux ou trois joints de " yamba " croupissent à 100 mètres carrés depuis plusieurs mois ou plusieurs années.

Certains en attente de jugements et d’autres jugés et condamnés à des peines fermes pour plusieurs années rien que pour deux ou trois joints. Ici il s’agit d’usage de drogue dure, de la cocaïne, et une jeune fille innocente en a perdu la vie par overdose. Cette libération des fils de riches signifie-t-elle qu’il y a une justice pour "badolos" et une autre pour les " yakh bou rëy " ?