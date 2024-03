Affaire Maïmouna Ndour Faye : Macky "condamne fermement cet acte de violence lâche..."

"Je condamne fermement cet acte de violence lâche et inexcusable contre la journaliste Maimouna Ndour Faye. La liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté en toutes circonstances. Aucune forme de violence ne saurait être tolérée, et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes devant la justice.



Je tiens à lui exprimer tout mon soutien et réitère mon engagement à garantir un environnement sûr et serein pour tous les professionnels des médias dans notre pays", a écrit le Chef de l'Etat sur twitter.



Pour rappel, Maimouna Ndour Faye a été poignardée par un individu alors qu’elle rentrait de travail.



Elle a été admise aux urgences de l’hôpital militaire de Ouakam.



Selon son collègue Mamadou Awa Ndiaye, interrogé par la TFM, les médecins ont rassuré que sa vie est hors de danger, mais qu’elle souffre “atrocement”.