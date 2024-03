Affaire Maimouna Ndour Faye : Madiambal Diagne accuse Ousmane Sonko et ses partisans

Madiambal Diagne tire directement sur "Ousmane Sonko et ses partisans" après l'agression de la journaliste Maïmouna Ndour Faye.



Dans un post sur X, le patron du groupe Avenir Communication explique que "depuis trois ans, (il) attire l'attention sur les menaces sur la paix civile et sur les journalistes libres du fait de Ousmane Sonko et de ses partisans".



Madiambal Diagne regrette en outre le projet de loi d'amnistie au bénéfice de “ces agresseurs”.

































































seneweb