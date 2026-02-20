Affaire Pape Cheikh DIALLO : une femme parmi les suspects

L’affaire secoue la localité de Keur Massar. Dans le cadre de l’enquête sur l’homosexualité de célébrités et transmission volontaire du VIH, la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé à l’arrestation de plusieurs individus dont l’une est présentée comme étant lesbienne.



Les Échos révèle l’identité des deux mis en cause, qui doivent être présentés au parquet de Pikine-Guédiawaye ce vendredi.



Selon le quotidien, il s’agit de F. NGOM, exerçant la profession de technicienne de surface, et de C. A. B. GUEYE, présentée comme hôtelier. Leur interpellation par les éléments de la brigade de recherches ajoute un nouveau rebondissement à une affaire qui tient en haleine l’opinion publique depuis plusieurs jours.



Le journal précise qu’ils vont être déférés en même temps que Pape Birame Bigué NDIAYE, lui aussi arrêté dans cette affaire.























































Walf