Affaire Pape Cheikh Diallo : Pape Birame Bigué Ndiaye conduit au tribunal de Pikine-Guédiawaye

Le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, a été conduit, ce vendredi, au tribunal de Pikine-Guédiawaye en compagnie de deux autres mis en cause. Ils seront présentés au juge d’instruction du premier cabinet, qui avait ordonné une délégation judiciaire dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie.

Pape Birame Bigué Ndiaye a été arrêté à la suite de la découverte de messages à caractère amoureux et sexuel échangés avec Ibrahima Magib Seck, interpellé la semaine dernière. Malgré les résultats de tests de dépistage au VIH versés au dossier, le journaliste conteste fermement les faits d’« actes contre nature » qui lui sont reprochés. Son sort est désormais entre les mains du magistrat instructeur.

Toutefois, ce dernier a déjà placé sous mandat de dépôt l’animateur Pape Cheikh Diallo, l’artiste Djiby Dramé, le banquier Doudou Lamine Dieng, Ibrahima Magib Seck, ainsi que 14 autres prévenus. Les chefs d'inculpation retenus dans cette affaire concernent l'association de malfaiteurs, les actes contre nature, la transmission volontaire du VIH/Sida et le blanchiment de capitaux.









































































seneweb