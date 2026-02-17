Affaire Pape Cheikh Diallo et CIE- Le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye , arrêté juste après le point de presse du procureur de la République (EXCLUSIVITÉ SOLO MÉDIAS GROUPE)

La vague d’interpellations de ce scandale se poursuit. SOLO MÉDIAS GROUPE, qui suit l’évolution de la procédure comme de l’huile sur le feu, est en mesure de révéler que le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, a été discrètement cravaté cet après-midi, par des pandores, activés depuis la Brigade de Keur Massar sur instruction de leur supérieur .



En effet, les gendarmes, qui l’ont localisé au point de presse du maitre des poursuites, où il assurait la couverture médiatique au nom et pour le compte de la RTS, ont attendu qu’il finisse le direct pour lui demander de les suivre. Et, sans tambour ni trompette, il a été conduit à la redoutée brigade des pandores sise à Keur Massar.



Renseignements pris, le confrère a été arrêté dans le cadre de l’enquête concernant ce que d’aucuns appellent prosaïquement l’affaire gay Pape Cheikh Diallo et CIE.



Affaire à suivre…



Mamadou L. Ndiaye

