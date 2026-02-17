Scandale Amadou, fils de Macky Sall- Serigne Abdou Karim Mbacké de Darou Mouhty, libéré mais placé sous contrôle judiciaire (EXCLUSIVITÉ SOLO MÉDIAS GROUPE)

C’est la der des ders! Abdou Karim Mbacké, descendant de la lignée religieuse de Darou Mouhty, est libre comme le vent. Mais, il a été placé sous contrôle judiciaire.



Pour rappel, il est au nombre de ceux au cœur d’une procédure judiciaire liée à l’affaire Amadou Macky Sall, portant sur un présumé détournement de fonds estimé à 16 milliards de FCFA.



Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt en mai 2025 par le juge d’instruction du Pôle Judiciaire Financier (PJF). Lors de ses auditions, Abdou Karim Mbacké a affirmé avoir été “trompé” par Amadou Sall, l’accusant de l’avoir utilisé comme prête-nom.

