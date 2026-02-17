Gendre de Youssou Ndour, le sieur Thierno Diop convoqué par la BR de Faidherbe

C'est connu: au Sénégal, la diffusion d'images ou de vidéos intimes sans le consentement de la personne concernée est une infraction grave, lourdement sanctionnée par la loi sur la cybercriminalité et le Code pénal.



Dakarposte a appris de bonnes sources que le gendre de Youssou Ndour, en l'occurrence Thierno Diop, mari de sa fille Venus Ndour, a été convoqué par les redoutés mais redoutables pandores de la Brigade de Recherches sise à un jet de pierre de l'avenue Faidherbe.



En attendant d'y revenir amplement, sa convocation est relative à une affaire de diffusion de contenus à caractère sexuel sans accord de la plaignante qui n'est autre que l'ancienne miss Sénégal Ndèye Aminata Diallo surnommée Majolie.



Une infraction punie de peines d'emprisonnement et d'amendes significatives.



En effet, en vertu de la loi n° 2008-11, l'utilisation de systèmes informatiques pour diffuser des contenus illicites ou porter atteinte à l'intimité d'autrui expose l'auteur à des poursuites pénales.



Il nous revient que si la vidéo est utilisée pour faire du chantage (sextorsion), les peines sont encore plus sévères.



En somme, le sieur Thierno Diop, cité dans cette affaire, est tenu de répondre aux questions des pandores de la BR sur les faits de partage et l'origine du contenu.



Aussi, les enquêteurs peuvent saisir les supports numériques (téléphones, ordinateurs) aux fins d'extraire des preuves de diffusion.



Affaire à suivre...