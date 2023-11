Affaire Sonko-Etat du Sénégal: le 17 novembre sera une date historique pour la démocratie sénégalaise, selon El Malick Ndiaye

« Le 17 novembre 2023 sera une date historique pour la démocratie sénégalaise et sonnera le réveil du phœnix », a déclaré le Secrétaire National à la Communication de PASTEF Les Patriotes, El Malick Ndiaye.



Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, M. Ndiaye confirme d’abord le transfert de Sonko à Cap Manuel. « Oui le président Ousmane SONKO a été transféré au CAP MANUEL. Mais qu’ils sachent que Cité Keur Gorgui, Sebikotane, Hopital Principal, Cap Manuel, quel que soit son lieu de détention le résultat est le même : le président Ousmane SONKO reste un candidat favori à l’élection présidentielle arbitrairement détenu et privé de ses droits par ses adversaires politiques », a soutenu El Malick Ndiaye.



Avant d’ajouter: Aujourd’hui le constat et inédit. Au Sénégal le président et le secrétaire général (Bassirou Diomaye Faye) du plus grand parti de l’opposition et tous les deux candidats à la présidentielle de 2024 sont arbitrairement séquestrés dans la même prison par le régime de Macky SALL ».

























