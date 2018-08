Affaire de drogue à Mbour : le parquet ouvre une information judiciaire

Il fallait s’y attendre : le parquet a ouvert une information judiciaire dans l’affaire de saisie record de Brown à Mbour. Une prouesse qui porte la signature des hommes du lieutenant colonel Insa Diack de la Section de Recherches de Dakar. Selon les radars sensibles de Libération, les suspects ont d’ailleurs été placés sous mandat de dépôt par le juge du troisième cabinet en charge de l’instruction. Information (bis) Une instruction qui devrait permettre de lever les zones d’ombre qui entourent encore cette affaire puisque comme nous le révélions, le trafiquant international, au cœur de cette rocambolesque affaire, agissait depuis...la prison de Thiès où il est détenu. Une curiosité qui soulève bien des interrogations si on sait que le même trafiquant, un ressortissant malien du nom d’Ibrahima Doumbiay, avait été interpelé dans un premier temps en 2014 avant de tomber encore. Information (ter) Les gendarmes traquaient de- puis 2014 les membres de ce ré- seau fourni depuis le Mali. Le transport de la drogue se faisait notamment par le biais de camions dotés de fausses pa- rois. Le réseau, dirigé parle trafiquant malien depuis la prison de Thiès, extrait dans le cadre de l’enquête, travaillait avec plusieurs complices basés au Mali et s’appuie sur des Sénégalais pour conduire ses activités qui l’amènent à réexporter la drogue en Mauritanie. « De la prison, il parvenait par des moyens détournés à coordonner le trafic malgré les précautions rigoureuses prises par l’administration pénitentiaire », lâche pudiquement la gendarmerie dans un communiqué sans entrer dans les détails. Information (quart) L’opération ayant abouti à la saisie de cette importante quantité de drogue a été menée sur la base de renseignements faisant état de l’arrivée imminente d’une cargaison de drogue en provenance d’un pays limitrophe du Sénégal. Le dispositif de surveillance de ri- poste mis en place par les hommes en bleu a, dans un premier temps, permis de mettre en filature les émissaires présumés du dealer et de les arrêter dans un bus à hauteur de la ville de Mbour. Information (fin) La fouille des suspects ne permit pas aux enquêteurs de dé- couvrir de la drogue, mais avec des enquêtes plus poussées ils apprirent l’existence d’un appartement servant de cache pour la drogue. Les triangulations effectuées par les techniciens de la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie indiquent les coordonnées d’un site localisé à Mbour 3, dans la région de Thiès. La descente des gendarmes de la Section de recherches a permis de découvrir une maison dans laquelle, le dealer avait loué un appartement depuis un an. A l’ouverture de la porte de l’une des chambres, les enquêteurs sont tombés sur un stock de 3,2 tonnes de chanvre indien.