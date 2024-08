Affaire de drogue au Port : L’ex détenu, Ibrahima Thiam, émet de graves accusations sur l’ancien régime …

Inculpé puis acquitté dans l'affaire de la drogue saisie au port Ibrahima Thiam alias « Toubey », accusé d'être le cerveau d'un trafic de drogue, a finalement été acquitté après avoir passé quatre ans et cinq mois en prison. En juin 2019, la douane avait saisi plus de 238 kilogrammes de cocaïne au port de Dakar. Plusieurs Sénégalais, dont Ibrahima Thiam Toubey, avaient été interpellés, inculpés et placés en détention. Toubey, sûr de son innocence, s'était alors rendu au cabinet du juge d'instruction pour clamer sa non-implication.



Dans cette affaire, il s’agissait de 300 kilogrammes de drogue saisie dont 74 kilogrammes ont disparu avant d’être retrouvés plus tard dans un véhicule en provenance de la Belgique. Plusieurs autres centaines de kilogrammes vont être saisies plus tard, en des périodes pas éloignées. Il est évident que seuls les gros bonnets pouvaient être impliqués dans cette affaire. Curieusement, le journal « Les Échos » souligne que les autorités judiciaires avaient très vite remis en liberté les Allemands et les Italiens qui en avaient profité pour quitter le pays.



Pourtant, les Sénégalais arrêtés ont vu leurs demandes de mise en liberté provisoire chaque fois rejetée : Comme si cela ne suffisait pas leur séjour carcéral sera prolongé car ayant terminé son enquête, le Doyen des juges avait saisi le Procureur pour un règlement définitif. Serigne Bassirou Guèye, procureur de l'époque, avait fait un réquisitoire suppletif pour demander au juge d'autres actes d'instruction. Ce qui retarde encore les choses pour les détenus sénégalais. Le décès de Samba Sall va les maintenir encore en prison. C'est huit mois plus tard que le juge Maham Diallo a été désigné a ce poste. Il va clôturer le dossier et rendre une ordonnance de renvoi pour certains et un non-lieu pour d'autres.



Cependant, nos confrères de « Les Échos » mettent l’accent sur le fait que malgré ses protestations, Toubey a tout de même été inculpé et incarcéré. Pendant sa détention, il a déclaré avoir des soupçons sur des autorités douanières de l'ancien régime qui, selon lui en savaient beaucoup sur cette affaire, voire y étaient impliquées. L’ancien détenu affirme notamment qu'un frère d'une très haute personnalité de l'ancien régime aurait cherché à le protéger ainsi que d'autres individus.



Aujourd'hui libéré, Ibrahima Thiam estime ne pas être totalement libre. Il affirme avoir eu des difficultés à voyager, les autorités le retenant sous prétexte qu'il ne peut pas quitter le pays. Il réclame que les nouvelles autorités rouvrent le dossier pour faire toute la lumière sur cette affaire.





























































dakaractu