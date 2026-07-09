Affaire des 2 milliards FCFA destinés à Abdoulaye Wade- L'homme d'affaires Cheikh Amar fait appel...La vérité sur le jugement rendu ce jeudi...

Ce matin, La juridiction correctionnelle a finalement rendu son délibéré concernant ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Cheikh Amar vs Samuel Sarr.



Il a été écrit quelque part que le tribunal a prononcé la relaxe pure et simple de Samuel Sarr. "Le juge a également débouté Cheikh Amadou Amar de sa constitution de partie civile, estimant sa demande infondée" lit-on sur un site d'informations de la place.



"Faux! balaie d'un revers de main un des avocats de l'homme d'affaires Cheikh Amar .



"En réalité, renchérit-il, le tribunal a débouté le sieur Samuel Sarr de toutes ses demandes, cela signifie que les juges ont estimé que ses arguments ne reposaient sur aucune base légale ou preuve suffisante. C'est un échec judiciaire pour lui. Et, vous aurez compris qu'il s'agit d'une stratégie médiatique. Il arrive fréquemment qu'une personne perdante en justice utilise les médias pour réécrire le récit de son procès. L'objectif est de transformer une défaite juridique en une "victoire morale" ou de se positionner en victime auprès de l'opinion publique. Quoi qu'il en soit, Cheikh Amar entend interjeter appel du jugement rendu. Cette affaire est donc loin de connaitre son épilogue car nous ferons éclater la vérité"



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, Cheikh Amar reproche à l'ancien ministre Samuel Sarr de lui avoir soutiré frauduleusement la somme de 2 milliards de francs CFA sous un faux prétexte.



Dans cette affaire portée devant la justice sénégalaise, Cheikh Amar poursuit Samuel Sarr pour abus de confiance. Il affirme lui avoir remis plusieurs chèques d'un montant total de 2 milliards de FCFA.



Vous avez dit Détournement d'une aide financière?



Dans sa plainte déposée le 15 Octobre 2021, il est mentionné que juste après la perte du pouvoir par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Samuel Sarr s'est présenté chez Cheikh Amar pour solliciter une aide financière urgente au profit de l'ancien président Abdoulaye Wade, prétendant que ce dernier traversait de graves difficultés financières.



Selon le patron de TSE (Cheikh Amar), l'argent remis à titre de commission ou de secours n'est jamais parvenu à son destinataire final, Abdoulaye Wade.



De son côté, Samuel Sarr réfute totalement ces accusations et soutient une version radicalement différent. Tantôt, il affirme que ces 2 milliards de FCFA constitueraient l'acompte d'une dette totale de 7 milliards de FCFA que Cheikh Amar avait contractée auprès d'Abdoulaye Wade. Tantôt, il prétend avoir redistribué cet argent à diverses personnalités politiques, médiatiques et religieuses, sur instructions explicites de l'ex-président Wade.



Affaire à suivre...