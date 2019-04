Affaire des faux billets : Thione Seck face aux juges jeudi

Le chanteur Thione Seck sera bientôt édifié sur son sort dans l'affaire des faux billets. Selon Les Échos, il comparaît en chambre correctionnelle jeudi prochain et sera jugé en même temps que son présumé complice, le Malien Alaye Djitté. Si Thione Seck bénéficie d'une liberté provisoire depuis février 2016, ce n'est pas le cas pour Alaye Djitté dont toutes les demandes de liberté provisoire ont jusque-là été rejetées.

Pour rappel, le leader du Raam Daan a été arrêté le 20 mai 2015 chez lui, en possession de 32,5 milliards de Fcfa en faux billets et inculpé, en même temps que son présumé complice, le Malien Alaye Djitté, pour association de malfaiteurs, altération de signes monétaires ayant cours légal à l'étranger, blanchiment d'argent et tentative d'escroquerie.