Affaire des prévenus homosexuels : voici l'identité des trois journalistes déjà entendus par le juge d'instruction

Selon des sources de Seneweb, trois journalistes écroués depuis pratiquement deux mois ont déjà été auditionnés par le doyen des juges (DJ) dans le cadre de l'instruction. Il s'agit de Kadior Cissé, employé à la 7TV, qui entretenait une relation amoureuse avec Ibrahima Magib Seck, d'après l'enquête de la compagnie de Keur Massar.



Le journaliste de Kéwoulo TV, Pape Gaye Tall, qui serait en couple avec son confrère de la 7TV, est déjà passé devant le magistrat instructeur. De même, le journaliste Souleymane Fatou Ndao, employé de la chaîne de télévision religieuse Malikia TV, a été entendu sur le fond du dossier, selon des sources de Seneweb. Ce dernier avait été mis en cause par l'un des six présumés partenaires du chanteur Djiby Dramé.



Jusqu'à jeudi dernier, le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, n'avait pas encore été convoqué devant le juge pour audition.



Selon des sources de Seneweb, la Brigade de Recherches de la compagnie de Keur Massar pourrait entamer une nouvelle vague d'arrestations après l'audition sur le fond de l'ensemble des 100 suspects déjà interpellés.



Pour rappel, après le démantèlement de ce réseau de présumés homosexuels, le procureur Saliou Dicko avait sollicité l'ouverture d'une information judiciaire afin d'interpeller toute personne impliquée.

















































igfm