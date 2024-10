Affaire des transitaires en bisbilles avec la douane : Qui parmi eux a transigé ?

Dans l’affaire des transitaires mis en cause par la douane pour des fraudes se chiffrant à plusieurs centaines de milliards de nos francs, de nouveaux rebondissements se font jour.

Selon les sources de dakarposte, plusieurs arrestations pourraient avoir lieu dans les prochains jours dans les milieux du transit. Et nos sources de nous souffler dans le creux de l’oreille qu’au moins deux d’entre eux ont accepté de transiger avec la douane pour éviter les affres de la prison. L’un d’entre eux aurait casqué 500 millions pour se tirer d’affaire et un autre aurait débloqué presque 1 milliard de nos francs.

Mais nos sources de donner plus de détail. D’où la pertinence de notre question : Qui d’entre ces bonnets du transit a transigé ? Mystère et boule de gomme, du moins pour le moment car nos radars fureteurs qui " creusent" aux fins d'en savoir permettent d' revenir avec une ébauche de détails.