Affaire fonds Force Covid-19 : Djiby Diakhaté, ancien DAGE du ministère de la Femme et de la Famille arrêté

Les arrestations se poursuivent dans la reddition des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19. Selon les informations de Seneweb, la Brigade des affaires générales (BAG) de la Division des investigations criminelles (DIC) a déféré, ce jeudi, le DAGE du ministère de la Famille Djiby Diakhaté, Ndogo Mbaye et Mamadou Guéye Dramé au parquet de Dakar, pour défaut de justification de dépenses de 36 147 500 F CFA. Le trio va faire l’objet d’un retour de parquet, en attendant que le procureur de la République désigne un cabinet d’instruction pour ouverture d’une information judiciaire.



Ce que le DAGE a dit à la BAG



Par soit transmis n°3313 du 16 avril 2025, le procureur de la République a demandé à la DIC de diligenter la procédure n°567/DIC/BAG du 18 juillet 2023, au sujet de l'enquête ouverte sur le rapport de la Cour des comptes, relativement a la gestion des fonds Covid-19 au niveau du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'enfant (MFFGPE). Entendu, Djiby Diakhaté, ancien DAGE du MEUPGI, a contesté les chiffres évoqués.



En effet, pour lui, il y a eu beaucoup d'erreurs et d'amalgames dans ce rapport de la Cour des comptes concernant le ministère de la Femme et toutes les pièces justificatives ont été remises à la DIC. Pour les doublons également qui relèvent d'erreurs matérielles, il a soutenu que des pièces justificatives de dépenses du même montant ont été remises en remplacement de ces doublons.



Enfin, il a précisé que pour toutes les autres observations relevées, des explications ont été fournies, accompagnées de toutes les pièces justificatives.



Interrogés, Ndongo Mbaye et Mamadou Guéye Dramé n'ont pas fait d'observations.







































