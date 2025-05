( Images ) TOUBA -Effondrement d’un immeuble en reconstruction à Touba: 02 morts déjà enregistrés … Plusieurs maçons dans les décombres

Un drame s’est produit à Touba il y’a juste moins de deux tours d’horloge. Un immeuble en reconstruction s’est effondré, causant la mort de deux personnes , tous des ouvriers. L’accident s’est déroulé sur un chantier situé non loin du garage Darou, sur la route de Guédé.



L’immeuble, réputé appartenir à un célèbre homme d’affaires mouride, était en pleine phase de reconstruction lorsque la structure a cédé. Les sapeurs-pompiers et les équipes de secours sont rapidement intervenus pour tenter de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.



Le bilan provisoire fait état, au moins, de deux morts, mais les secouristes restent prudents quant à l’évolution de la situation. Plusieurs autres personnes sont encore dans les décombres. Le préfet est déjà sur les lieux .





Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’effondrement et vérifier le respect des normes de sécurité sur le chantier.



































dakaractu