L'ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, sort indemne d'un accident

Le beau-frère du Marrackchi (Macky Sall) , victime d'un accident de la route, est indemne.



Sur les images diffusées "on line", notamment par le sieur Malamine Fall, on voit la voiture de Mansour Faye endommagé.



Dakarposte a appris que l'accident a eu lieu sur la route nationale numéro 2 alors que l'ancien ministre se rendait à Saint-Louis aux fins d'assister à une "Ziarra ".



"L’accident a été causé par un véhicule de transport en commun (« Allô Dakar ») ayant tenté un dépassement dangereux. Trois personnes ont été blessées, mais Mansour Faye, ancien ministre des Transports et maire de Saint-Louis, s’en est sorti indemne." fait savoir Fall.



Donc, il devrait pouvoir déférer à la convocation de la redoutée commission d'instruction du Pool Judiciaire Financier pour "affaires le concernant".